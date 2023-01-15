Yeni Evim Konut Kampanyası'nın başvuruları başlıyor!
Orta gelirlinin düşük faizle ev sahibi olmasını amaçlayan "Yeni Evim Konut Kampanyası''nda başvurular başlıyor. İşte ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklanan orta gelirliye konut kampanyasında merak edilenler...
Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular yarın başlıyor.
Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası" 81 ilde geçerli olacak.
İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.
Açıklama doğrultusunda orta gelirliye konut kampanyası başvuruları yarın (16 Ocak) başlayacak.
Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.
BAŞVURU ÜCRETİ VE KURA HAKKINDA
Orta gelirliye konut kampanyasında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.
16 Ocak itibariyle (yarın) konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek
BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?
18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.