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Yeni elektronik harp gücü "Sancak" Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni elektronik harp gücü Sancak'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından, Sancak'ın videosunu paylaştı.

İsmail Demir, stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini belirtti.

Sancak, yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş bant amaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yeteneklerle elektronik harp alanında TSK'ye yeni yetenekler katacak.

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