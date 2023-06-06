Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.
Toplantıda yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak. Ekonomi, dış politika, terörle mücadele gibi konuların değerlendirilmesi bekleniyor.
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