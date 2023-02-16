Yeni Çamoluk Otomotiv'in bağışı, Mustafa Karataş'ı da şaşırtmış: Emin misin?
Depremzedeler için bağış toplanan Türkiye Tek Yürek programındaki iletişim kazası sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni Çamoluk Otomotiv adına 50 milyar TL bağışlamak istediğini belirten Hamit Duras, komşusu olduğu öğrenilen İlahiyat Profesörü Mustafa Karataş'ı da şaşırttı.
Yeni Çamoluk Otomotiv adına, programı arayarak 50 milyar TL bağış yapmak istediğini ifade eden Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv'i sosyal medyanın gündemine taşıdı.
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50 bin TL bağışlamak isteyen Duras'ın, yanlışlıkla 50 Milyar TL bağışlamak istediğini söylemesi, yardım talebini alan İlahiyat Profesörü Mustafa Karataş'ı da şaşırttı.
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Olayın perde arkasını Hamit Duras'ın yeğeni Bayram Duras, Ajans Haber'e anlattı.
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Karataş, Duras'ın ısrarla 50 milyar TL bağışlamak istediğini söylemesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi ve "emin misin" diye sordu.
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