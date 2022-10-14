BDDK açıkladı! Yeni bir yatırım bankası daha geliyor

Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Q Yatırım Bankası'nın kurucu ortaklarının Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ olduğu belirtilen kararda, söz konusu yatırım bankasının kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacağı kaydedildi.