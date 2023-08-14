Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor!

Rüzgar ve yurdun bazı bölgelerinde görülen yağış geçişleri ile bir nebze olsun serinleyen Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos tarihli son hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 47 dereceye kadar çıkacak

Yurdun güneyinden giriş yapacak olan sıcak hava dalgasının etkisiyle bazı illerde sıcaklıkların bugün 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Büyükşehirlerde hava durumu

İstanbul °C, 30°C

(Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı)

Ankara °C, 39°C

(Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı)

Adana °C, 45°C

(Az bulutlu ve açık)

İzmir °C, 33°C

(Az bulutlu ve açık)

Trabzon °C, 29°C

(Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı)

Antalya °C, 35°C

(Az bulutlu ve açık)