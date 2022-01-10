Yeni banknotlar bugün devreye giriyor

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Genel nitelik ve görünümleri bakımından tamamen aynı

Yeni 20 TL’lik banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2., 3., 4. ve 5. tertip banknotlarla tamamen aynı olacağı açıklandı.

Bugün tedavüle giriyor

6. tertip 20 TL’lik banknotların 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren, yani bugün tedavüle verileceği açıklandı.