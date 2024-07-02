Yeni bakanlar TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ise yeniden Murat Kurum oldu.

Sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nda öğleden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapılan törenlerin ardından, devir teslim gerçekleştirildi.

İki bakan yemin etti

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve Grup Başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu ile Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un, Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi de Genel Kurula verildi.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, daha sonra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ant içmeleri için Genel Kurul Salonuna davet etti.