AjansHaber.com.tr Gündem Yeni bakanlar Meclis'te yemin etti!

Yeni bakanlar Meclis'te yemin etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan bakanlar TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

Yeni kabine üyeleri TBMM'de yemin etti. Meclis'teki yemin sırası ise şöyleydi:

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı!
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Kira artış oranı belli oldu!
İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
CHP'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Giresun'da otomobilin çarptığı engelli öldü!
Asgari ücrete ara zam yolda