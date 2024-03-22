Anayasa çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bir süredir gündemde olan yeni anayasa çalışmalarına Kurban Bayramı’nın ardından başlanacağı öğrenildi.
TBMM'de yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeler, Ramazan Bayramı'nın ardından 16 Nisan'da başlayacak.
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AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni anayasa yapma sürecinde, Meclisteki tüm siyasi partilerden anayasada hangi başlıkların yer alması gerektiğine dair görüş alınması ve genel bir çerçeve belirlenmesi planlanıyor.
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Başlıklar belli olduktan sonra siyasi partilerden, bu başlıkların altındaki maddelere ilişkin teklifleri istenecek.
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AK Parti kaynakları, yeni anayasanın açık, net bir çerçeve belirlemesi, 90-100 madde arasında olması ve detayların daha sonra hazırlanacak kanunlarda yer alması gerektiğinin altını çiziyor.
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