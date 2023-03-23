Yeni Altay Tankı görücüye çıktı: Teslim tarihi açıklandı!

BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, Yeni Altay tankının test sürecine ilişkin, "Kore güç grubu için onay verildi ve Yeni Altay'a takılıyor. Bu sefer Yeni Altay tankının sadece güç grubu değil, atış, beka, dayanım ve başka testleri 1,5-2 yıl içinde yapılacak." dedi.

Yalçıntaş, BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan ve BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, düzenledikleri basın toplantısında, Altay Tankı Projesi başta olmak üzere yürüttükleri projelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karaaslan'ın verdiği bilgiye göre, Altay tankına yönelik çalışmaların yanı sıra 81 Leopard 2A4 tankının modernizasyonuna başlandı. Altay platformu üzerine inşa edilecek tank kurtarıcı ve mayın temizleme tankı projelerinin sözleşme öncesi çalışmaları sürüyor. 140 yeni nesil Fırtına Obüsü'nün ve buna bağlı olarak dolum aracı Poyraz'ın üretimi devam ediliyor.

Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcı göreve hazır hale getirilirken Yeni Nesil Paletli Araçlar Projesi için de hazırlıklar sürüyor.

Altay tankı üzerinde yerlileştirilmesi gereken sistemlere yönelik çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Muharebe sahasında son dönemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yenilenen Altay tankının, BMC Savunma tarafındaki testleri sonuçlandırıldı.

Yurt dışından temin edilen güç grubu, laboratuvarda, fabrikada ve Şereflikoçhisar'da her türlü arazi ve iklim koşulunda test edildi. Güç grubu hariç entegre edilmiş tankın atış dahil tüm testleri gerçekleştirildi.

Nisan ayında banttan çıkacak 2 tankın törenle teslim edilmesi hedefleniyor. Tankın üretiminin arkasında 10 bin saatin üzerinde bir çalışma yatıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri için 5 yılda 250 tank üretimi hedefleniyor. Üretim kapasitesi dikkate alındığında her yıl 25-30 tank ihracatı için kapasite oluşabileceği değerlendiriliyor.

Mehmet Karaaslan, "2014'teki prototiple çok ciddi farkları var yeni tankın, hem modern muharebe sahasına uygunluğu hem de haklar, üretim ve satış serbestisi anlamında. O dönem üstünde olmayan aktif koruma sistemi, geliştirilmiş zırh sistemi yer alıyor. Elektronikler 10 yılda çok ciddi değişti. Atış kontrol, araç kontrol sistemi çok daha etkin çalışabilir hale getirilmesi için faaliyetler yürütüldü." dedi.

Karaaslan, BMC'nin başta Altuğ 8x8 olmak üzere çeşitli araçlarda görev yapmak üzere kendi kule çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Fırtına obüsü 2025'te yerli motorlu olacak

BMC Savunma'nın ürettiği Yeni Nesil Fırtına, önceki platforma göre beka kabiliyeti ve ateş gücü anlamında ilave yetenekler kazandı. Yerli ve milli alt sistemlerde dışa bağımlılık azaltıldı.

Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nden şu ana kadar 6 adet üretildi. Aynı güç grubuyla 4 obüs daha üretilecek. 10 adetten sonra yurt dışından temin edilen başka bir güç gurubuna geçilecek. Bir ara çözüm olarak farklı bir alternatifle (Altay'daki Kore çözümünden farklı kaynak) yerli Utku güç grubu hazır olana kadar üretim sürecek. 2025 yılından sonra Fırtına obüsünün Utku motoruyla üretilmesi hedefleniyor.

Altuğ 8x8 aracının zorlu testleri de tamamlandı.

Ankara'ya "savunma sanayisi üretim kompleksi"

BMC'ye işletme hakkı devredilen ve kamuoyunda "tank paleti fabrikası" olarak bilinen Arifiye Tesislerinin modernizasyonu için 3 yıl içinde yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bu çalışmalarla üretim ve verimlilik artırıldı. BMC Power'ın yürüttüğü motor projeleri için de 30 milyon dolarlık yatırım Arifiye Tesislerinde hayata geçirildi.

BMC, TUSAŞ'ın yanında alınan araziyi "savunma sanayisi üretim kompleksi" olarak değerlendirmeyi planlıyor. Yaklaşık 840 bin metrekarelik alanda BMC Power da yer alacak. Türkiye'de şu anda mevcut olmayan yaklaşık 300 bin metrekarelik ticari ve askeri araçlara hizmet verebilecek bir test parkuru oluşturulacak.

Ankara'da kurulacak tesis bölgedeki diğer işletmelere sağlanan teşvik mekanizmalarından farklı bir destek almayacak.

Yerli motorlar yeni görevlere hazırlanıyor

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval ise hibrit güç grubu konusunda öz kaynaklı çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının da bu konuda bir Bilgi İstek Dokümanı yayınladığını dile getiren Kaval, BMC Power ve BMC Savunma olarak buna bir yanıt hazırladıklarını bildirdi.

Kaval, ayrıca İşbir Elektrik ile yerli motorların jeneratörlerde kullanımı ve farklı şirketlerle insansız su üstü araçların motor ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"Yerli motorlarla ihracat artacak"

BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, otonomi konusunda ciddi çalışmaları bulunduğunu ve bir start-up ile stratejik ortaklığa gittiklerini söyledi.

BMC'nin Türkiye'nin toplam askeri kara aracı ihracatının yüzde 45'ini yaptığı bilgisini veren Yalçıntaş, ihracat performansının artarak devam edeceğini, yerli motorlar Utku ve Batu'nun devreye girmesiyle 2025 ve 2026'da ihracat rakamlarının daha da üst seviyeye çıkacağını dile getirdi.

Yalçıntaş, Yeni Altay tankının da üretiminin yapılacağı tesise ilişkin, "Ankara'da kurulacak tesis için birkaç yüz milyon dolarlık yatırım yapacağız." dedi.

Kore'den tedarik edilen güç grubuna ilişkin sorular üzerine Yalçıntaş, şöyle konuştu:

"BMC'deki test süreci Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinin gözetiminde yapıldı ve tamamlandı. Kore güç grubu için onay verildi ve Yeni Altay'a takılıyor. Bu sefer Yeni Altay tankının sadece güç grubu değil, atış, beka, dayanım ve başka testleri 1,5-2 yıl içinde yapılacak. Sorumlu olduğumuz, takmadan önce güç grubu testiydi. Şimdi Yeni Altay'ın testleri yapılacak. Üretici firmalarla tüm anlaşmalar imzalandı, Kore ile ihracat anlaşmaları tamamlandı, izinler alındı. Ticari ya da kanuni olarak Kore güç grubuyla Yeni Altay üretilmesi konusunda herhangi bir engel bulunmuyor. Motorlar parti parti gelecek."

Yalçıntaş, kısa süre içinde Tulga aracını ve Fırtına kadar ilgi çekecek 8x8 araca entegre 155 milimetre obüsünü kamuoyuyla paylaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.