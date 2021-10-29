Yeni AKM kapılarını açıyor
Taksim Meydanı'nın simge yapısı Atatürk Kültür Merkezi, bugün yeniden ziyaretçileri ile buluşacak. Yeni AKM'de, 5 gün boyunca, operadan tiyatroya ve konserlere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.
5 gün sürecek dev bir açılış organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan yeni AKM`nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek. Opera oyunlarıyla başlayacak açılış etkinlikleri tiyatro ve konserlerle devam edecek.
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Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla yeşil çatı sistemi yapıldı.
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Yeni AKM`de bulunan büyük salon olarak adlandırılan opera salonu yaklaşık 4 bin 500 metrekare fuaye alanına ve 2040 kapasiteli salona sahip. Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte.
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