Yeni 20TL ve 5TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni banknotlarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait imzalar yer alacak.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruda, 20TL ve 5TL'lik banknotların, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2., 3. ve 4. tertipleriyle tamamen aynı olacağı belirtildi.