Yener: “Görsellerin, YSK ile bir ilgisi yok”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerine yönelik itirazlarla ilgili açıklama yaptı. Yener, ''YSK, önüne gelen itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracaktır.'' dedi. YSK Başkanı, sosyal medyadaki görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmadığını da söyledi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Kurulların vermiş oldukları kararlara karşı tarafların YSK'ya itiraz hakları bulunmakta olup TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. YSK, önüne gelen bu itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracaktır.

Görsellerin, YSK ile ilgisi yok

Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli. Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır. YSK önde gelen itirazları yasanın ön gördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır."