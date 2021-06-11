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Yemen'deki Husiler'den Marib'e füze saldırısı: 8 ölü, 27 yaralı

Yemen'de İran destekli Husilerin Marib kentine 2 balistik füze ve 2 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 8 sivil öldü, 27 kişi de yaralandı.

İran destekli Husiler, Yemen'in doğusundaki Marib kentine saldırdı.

Marib Valiliğinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 2 balistik füze ve 2 bomba yüklü insansız hava aracı kullanıldı.

Füzelerden birinin namaz kılındığı esnada bir camiye isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

8 ölü, 27 yaralı 

Saldırı sonucu 8 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Husiler 5 Haziran'da da Marib kentine saldırı düzenlemişti.

Bir akaryakıt istasyonunun hedef alındığı saldırıda 2'si çocuk 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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