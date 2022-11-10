Yemen'de mayın patlaması sonucu 2 sivil öldü!

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Cevf ilinin Anbera bölgesinde yola döşenen mayın, sivillerin bulunduğu bir motosikletin geçişi sırasında infilak etti.

Olayda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Hudeyde ve El-Beyda illerinde de patlayıcı savaş kalıntılarının infilak etmesi sonucu 2'si çocuk 5 sivil yaralandı.

Açıklamada, söz konusu patlamalarla ilgili sorumlu tarafa ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yere döşenen mayınlar ve savaş kalıntıları olan diğer patlayıcılar, bir çok bölgede siviller için tehdit oluşturuyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.