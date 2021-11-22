Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın evleniyor

Hürriyet'in magazin muhabiri Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Yemeksepeti adlı çevrimiçi yemek sipariş sitesinin kurucu ortağı Nevzat Aydın, ikinci kez nikah masasına oturacak.

Düğün Maldivler'de

Sevgilisi Zeynep Zenel ile hayatlarını birleştirme kararı alan Aydın, düğün yeri olarak ise Maldivler'i seçti. Düğün için kesenin ağzını açan Aydın'ın, konuklarını Maldivler'e özel uçakla götüreceği öğrenildi.

Tüm masraflar Aydın'dan

23 Şubat'ta başlayıp 4 gün 4 gece sürecek düğün için tüm hazırlıklarını yapan çift, rüya düğün için her şeyin mükemmel olmasını arzuluyor. Misafirlerinin tüm masraflarını karşılayacağı öğrenilen Aydın, geçtiğimiz hafta düğün hazırlıkları için sevgilisi ile birlikte Maldivler'e uçtu.

1 Kasım 2021 tarihinde Yemeksepeti'nin CEO'luk görevinden ayrılan Aydın'ın, 40’tan fazla start-up yatırımı bulunuyor.