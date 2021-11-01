Yemeksepeti CEO'su Aydın'dan şok karar

Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, Twitter’dan CEO’luk görevini bırakacağını duyurdu.

Nevzat Aydın'ın yerine CEO olarak Mert Baki'nin geçtiği açıklandı.

Twitetr'dan açıklama yapan Aydın, "Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim" dedi.

"Kusurlarım olmuşsa tek tek affola"

Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevini artık daha genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldiği notunu düşen Aydın, şöyle devam etti:

"Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Bu başarı hikayesinin hiçbir yerinde hiçbir zaman teşvik, lisans, tahsis, devlet desteği, tanıdık, kredi vs. yer almadı.

Bunların yerine hep en büyük kozumuz ‘inovasyon’ oldu. İnovasyonu tam ortamıza almış bir şirket olarak hep beraber yıllar içerisinde öyle öncü şeyler yaptık ki, DVD projesi, restoran yorumları, gamification ve muhtarlık savaşları, siparişlerle ‘Nutuk’ ve klasiklerin dağıtımı, Banabi ve Mahalle vs... Benden sonraki dönemde yıllardır bizimle olan Mert Baki görevi devralacak.

Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam. Yemeksepeti post-pandemi dönemi için mükemmel derecede hazır.

Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız ...

— Nevzat Aydın (@zagortenay76) November 1, 2021