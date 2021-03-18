Yeğeninden Aydın Doğan'a isyan!

A Haber'de yayınlanan 'Sağlık Saati' adlı programın suncusu Leyla Ataman Soyan'dan Aydın Doğan'a sert tepki geldi. Doğan'ın yeğeni olan ünlü sunucu, çocuklarının eğitimi için burs istediğini ancak Doğan'ın vermediğini anlattı.

Bir dönem Türkiye'nin en büyük medya patronlarından biri olan Doğan'ın eşinin akrabalarına ise burs ve yardımlar yaptığını vurgulayan Soyan, "Caminin içi dururken dışı haramdır, ama inanana... İnanmayana bir şey yok... Bu zenginler niye hiç ahiretlerine bakmıyor, hep bu dünyaya kazık mı çaktılar?" İfadelerini kullandı.

Leyla Ataman Soyan'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

"31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni, 16 Mart 2021'de saat 20.00’de internetten de canlı yayınlandı. İzledim, hayırsever iş adamı Aydın Doğan yüzlerce üniversite öğrencisine burs dağıtıyor. Aman ne güzel, ben öz be öz, rahmetli ablasının kızıyım, kendisinden ikiz oğullarıma burs istedim, bizzat kendisine söyledim, geri çevirdi, vermedi, bu ne medya aşkıymış, üstelik hanımının akrabalarına çok güzel burslar yardımlar yapıyor, galiba kadersizim. Caminin içi dururken dışı haramdır, ama inanana...

İnanmayana bir şey yok... Bu zenginler niye hiç ahiretlerine bakmıyor, hep bu dünyaya kazık mı çaktılar? Ne götürecekler yanlarında? Bunların gözüne perde inmiş, aman kalsın Aydın Doğan, bunca haramla nasıl Allah 'a hesap vereceksin?

Bunların ahireti bitik."