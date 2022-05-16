Yedi milli boksör bronz madalyayı garantiledi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan olimpiyat ve son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan milli boksör, Özbek Navbakhor Khamidova ile karşılaştı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, maça çok büyük bir seyirci desteğiyle çıktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Busenaz, attığı net yumruklarla 2. dakikada hakemin saymasını sağladı. İlk rauntta 5 hakem de Busenaz'ın net bir şekilde üstün olduğunu belirtti.

Oldukça motive çıktığı ikinci raundun başında kombine yumruklarla rakibini yıpratan milli boksör, raundun bitmesine 1,5 dakika kala yine saydırdı. Bu raundu 4-1 alan Busenaz Sürmeneli, son raunda çok büyük bir avantajla girdi. Üçüncü rauntta rakibini zor durumda bırakan milli boksör, bitime 1 dakika 8 saniye kala hakem kararıyla maçı kazandı.

Busenaz Sürmeneli, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri'den sonra yarı finale yükselen 6. milli boksör oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Busenaz Sürmeneli, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Ukraynalı Anna Lysenko ile Taylandlı Janjaem Suwannapheng'in yapacağı maçın kazananıyla karşılaşacak.

Ayşe Çağırır

Şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan Ayşe Çağırır, 48 kilo çeyrek finalinde İngiliz Demie-Jade Resztan ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve ilk raundu 5-0 alan milli boksör, iyi performansını sürdürerek ikinci raundu 4-1 üstün bitirdi. İlk 2 raunttaki avantajını koruyan Ayşe, üçüncü raundu 4-1, maçı da 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Bronz madalyayı garantileyen Ayşe Çağırır, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaşacak.

"Hedefim şampiyonluk"

Çağırır, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bugün çeyrek final maçlarına çıkan diğer 7 milli sporcuya çağrıda bulunan Ayşe, "Çok mutluyum. İlk madalyayı ben getirdim. Geride 7 arkadaşım var. Onlara da ben büyük bir moral oldum. Onlardan da madalya bekliyorum. Onlara 'Ben sizin için aldım. Sıra sizde.' demek istiyorum." diye konuştu.

Yarı finali geçmesi durumunda final maçını 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geldiğini aktaran milli boksör, "Rahattım ama stres de vardı. Çok kritik bir maçtı. Şu anda burada en iyiler yarışıyor. Bu kadar beklemiyordum ama rahat oynadım. Bu rahatlığım köşemle de alakalı. Hocalarımın sayesinde başardım. Şu anlık bronz madalyayı garantiledim ama hedefim şampiyonluk. Adım adım ilerleyeceğiz. Finalim 19 Mayıs'a denk geliyor. Gençlik ve Spor Bayramı'nda inşallah İstiklal Marşı'nı okutturacağım, o sevinci ve mutluluğu herkese yaşatacağım. Beni destekleyen, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sema Çalışkan da madalyayı garantiledi

Şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan Sema Çalışkan 70 kilo çeyrek final müsabakasında Polonyalı Daria Parada ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve ilk raundu 5-0 alan Sema, ikinci raundu da aynı skorla üstün tamamladı. Yakaladığı avantajı iyi kullanarak üstün oyununu sürdüren milli boksör, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Bronz madalyayı garantileyen Sema Çalışkan, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İrlandalı Lisa Edel O'Rourke ile karşılaşacak.

"İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum"

Çalışkan, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yarı finale çıkarak hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını aktaran milli boksör, "Hedefimize henüz ulaşmadık. Altın madalya kazanmak için çabalıyoruz. Takım olarak çok iyi çalıştık. İnşallah altın madalya alarak bunu taçlandıracağız. Şampiyonluk çok güzel, her sporcunun yaşaması gereken bir duygu. Onu yaşamak için elimden geleni yapacağım. İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit de takım halinde şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Zorlu maçları yapıyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Bu şampiyonayı altın madalyalar kazanarak tamamlayacağız. Zorlu bir maç oldu. Sema, bir önceki turda da zorlu bir maç yapmıştı. Onun yorgunluğu vardı. Bir sonraki maçta daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu maçta da rauntları 5-0, 5-0, 5-0 aldı. Çok iyi hazırlandı ve güzel bir maç çıkardı. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Elif Güneri

Milli sporcu Elif Güneri de 81 kilo çeyrek finalinde Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andieg ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan Elif, sakin oyunuyla ilk raundu 5-0 aldı. İkinci raunda daha atak başlayan Kenyalı boksörü uzak tutmayı başaran milli sporcu, net vuruşlarla bu raundu da 5-0 üstün bitirdi.

Son 3 dakikalık bölümde iyi savunma yapan Elif, raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Bronz madalyayı garantileyen Elif Güneri, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Litvanya'dan Gabriele Stonkute ile karşılaşacak.

Buse Naz Çakıroğlu

Şampiyonada 50 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu da bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında Filipinli Aira Cordero Villegas ile karşılaştı.

İyi başladığı maçta ilk raundu 4-1 alan olimpiyat ikincisi milli boksör, ikinci raundu 5-0 üstün bitirdi. Maç boyunca rakibini uzak tutan ve net yumruklar vuran Buse Naz, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bronz madalya kazanması kesinleşen Buse Naz Çakıroğlu, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak.

Hatice Akbaş

Şampiyonada 54 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Hatice Akbaş, bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan milli boksör, çeyrek final maçında Bulgar Stanimira Petrova ile karşılaştı.

Seyirci desteğini arkasına alarak müsabakaya iyi başlayan Hatice Akbaş, ilk raundu 5-0 üstün tamamladı. İkinci rauntta net yumruklar atan milli sporcu, 2 kez hakemin saymasını sağladı ve raundu net bir şekilde 5-0 aldı.

İlk 2 rauntta elde ettiği avantajla iyi savunma yapan ve kontra yumruklar atan Hatice, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Hatice, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri'den sonra yarı finale yükselen 5. milli boksör oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bronz madalya kazanması kesinleşen Hatice Akbaş, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Taylandlı Preedakamon Tintabthai ile karşılaşacak.

Şennur Demir

Şampiyonada +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan milli boksör, çeyrek finalde Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan Şennur, ilk raundun son anlarında rakibine arka arkaya attığı yumruklarla hakemin saymasını sağladı. İlk raundu 5-0 alan milli boksör, iyi performansını ikinci rauntta da sürdürerek bu bölümü de 5-0 önde kapattı.

Son rauntta da üstün bir oyun ortaya koyan Şennur, bitime 1 dakika kala rakibinin devam edemeyeceğine hükmeden hakemin kararıyla galip ilan edildi.

Şennur, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri'nin ardından yarı finale yükselen 7. milli boksör oldu.

Milli boksör, yarı finalde 18 Mayıs Çarşamba günü Polonyalı Lidia Maria Fidura ile karşı karşıya gelecek.