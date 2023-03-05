Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi depremlerde zarar gördü

Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yollarının kesiştiği Kahramanmaraş'taki Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar gördü.

Dulkadiroğlu ilçesinde 1850'li yıllarda inşa edilen ve 80 yıl farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan tarihi Maraş Lisesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince restore edilerek 6 Mart 2019'da Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

Necip Fazıl Kısakürek ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şair ve düşünce adamlarından oluşan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Ali Kutlay ve Alaeddin Özdenören'in şiir ve edebiyat çalışmalarının yer aldığı tarihi yapı da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasara uğradı.

Tarihi yapının duvarlarında sarsıntının şiddetiyle çatlaklar oluşurken, çatısının bir bölümü ise göçtü.

Mekanın ahşap merdiveni ve pencereleri de depremde zarar görürken, müzenin kapıları tahribattan dolayı kilitlendi.

Birçok edebiyatçı ve şairin yollarının kesiştiği yer

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Mesut Serdar, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin 1800'lü yıllarda inşa edildiğini ve yıllarca farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tarihi mekanda birçok edebiyatçı ve şairin yollarının kesiştiğini anlatan Serdar, müzenin Türk edebiyatı açısından önemli bir yapı olduğunu vurguladı.

Müzeyi Türkiye'nin birçok yerinden edebiyat tutkunlarının ziyaret ettiğini belirten Serdar, şunları kaydetti:

"Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi hem bina olarak tarihi vasfıyla hem de şehrin edebiyat alanında kimliğini ortaya çıkaran yönü ile önemli bir kültürel varlığımız. Kahramanmaraşlı edebiyatçı, şair ve yazarların eserlerini barındıran ve yıl içerisinde düzenli olarak kültür sanat, edebiyat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği müze, Kahramanmaraş'a gelen ziyaretçilerimizin uğrak mekanları arasında. Maalesef 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde binamız büyük bir hasar gördü. Üst katımız tamamen çöktü ve binamızın değişik yerlerinde önemli hasarlar ortaya çıktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak en kısa zamanda yapılacak restorasyon ve tekrardan inşa faaliyetleriyle eski görkemli halini kazandırmaya çalışacağız."

Ayrıca, tarihi yapının arşiv görüntüleri depremin müzede neden olduğu hasarın boyutunu ortaya koydu.