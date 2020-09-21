Yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi'nin bildirisine göre Azerbaycan, yedek kuvvetlerdeki birimleri göreve çağırdı.

Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri'nin yaptığı çağrıda şu ifadeler yer aldı: "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, askeri görev ve askeri hizmet ile ilgili kanununa göre askeri görevliler, yedekte oldukları dönemde, askeri eğitim, muayene ve özel toplantılara çağrılabilirler. Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi tarafından, yedekte olan askeri görevlilerin, çeşitli uzmanlık alanlarındaki eğitimlere katılmak üzere çağrılmasına karar verilmiştir."

ERMENİSTAN SINIR İHLALLERİNİ ARTIRDI AÇIKLAMASI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ermenistan'ın sınır ihlallerini arttırdığını ve sınır hattındaki durumun giderek kötüleştiği yönünde bir açıklamada bulundu. Ermenistan 12 Temmuz 2020'de Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırı ile ateşkesi bozarak iki ülke arasındaki gerginliği yeniden alevlendirmişti. Tovuz bölgesi Türkiye'nin enerji güvenliği için de kritik bir konumda bulunuyor. Türkiye bu dönemde Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirterek çok sayıda birliğini de tatbikat ve eğitim için Azerbaycan'a gönderdi.

ERMENİSTAN'IN SALDIRISI SONRASI 1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Ermenistan-Azerbaycan sınırında bu sabah Ermenistan askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sınır hattında Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle Ermenistan yönetimini sorumlu tuttu, Başsavcılık ise soruşturma başlattı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erivan yönetiminin Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollardan çözülmesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu fakat bu kanlı eylemin Ermenistan hükümetinin barışı değil, saldırganlığı sürdürme niyetinin açık bir göstergesi olduğu kaydedildi.