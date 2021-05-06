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Yazılım okulları açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarının salgın önlemleri doğrultusunda açılacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Varank payalaşımında, "Beklenen gün geldi! 42 İstanbul ve 42 Kocaeli’ye başvurular başladı. 750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı COVID-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor'' açıklamasını yaptı.

Mustafa Varank duyurusunda başvuru linklerini de paylaştı.

Türkiye'nin uluslararası yazılım okulu 42'ye katıldığı mart ayında duyurulmuştu.

Kocaeli'de Bilişim Vadisi ve İstanbul'da Vadi İstanbul'da açılacak okullarda, yapay zeka teknolojileri ile mobilite, sanayi, finans, 5G ve iletişim sektörlerinin ihtiyaçları başta olmak üzere dijital dönüşümü sağlayacak tüm alanlarda yazılımcı yetiştirilecek. Eğitimler ücretsiz olacak.

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