Yazılım okulları açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Varank payalaşımında, "Beklenen gün geldi! 42 İstanbul ve 42 Kocaeli’ye başvurular başladı. 750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı COVID-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor'' açıklamasını yaptı.

Beklenen gün geldi!



42 İstanbul ve 42 Kocaeli’ye başvurular başladı.



750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Covid-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz.



Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor...



🔗https://t.co/LkXGupzilU



🖇https://t.co/RWjKRoiXbp pic.twitter.com/nzGc5N19AX — Mustafa Varank (@varank) May 5, 2021

Mustafa Varank duyurusunda başvuru linklerini de paylaştı.

Türkiye'nin uluslararası yazılım okulu 42'ye katıldığı mart ayında duyurulmuştu.

Kocaeli'de Bilişim Vadisi ve İstanbul'da Vadi İstanbul'da açılacak okullarda, yapay zeka teknolojileri ile mobilite, sanayi, finans, 5G ve iletişim sektörlerinin ihtiyaçları başta olmak üzere dijital dönüşümü sağlayacak tüm alanlarda yazılımcı yetiştirilecek. Eğitimler ücretsiz olacak.