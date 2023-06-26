Futbolda yaz transfer dönemi başladı!

Futbolda, yaz transfer dönemi olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Transfer dönemi ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

Ara transfer önemi ne zaman başlayacak?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun heyecanı 11 Ağustos Cuma günü başlayacak. Şampiyon Gaalatasaray'ın açılış maçıyla başlayacak Süper Lig'in 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.

Süper Lig'in başlamasının ardından takımların eksik mevkilerini kapatması için önlerinde yaklaşık 1 aylık transfer dönemi daha olacak.

UEFA'ya kadro listeleri ne zaman gönderilecek?

Transfer tescil işlemlerinin ardından Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımız ise UEFA'ya bildirecekler listeleri, yer aldıkları organizasyonun maç takvimine göre, her turdan önce yenileyebilecek.