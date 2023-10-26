Yayman: “Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk'tür”

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, Cumhuriyet'in, imparatorluğun külleri arasından Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çok zor şartlarda kurulduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleriyle sadece Orta Doğu ve Avrasya'da değil dünyada bir referans kaynağı olduğunu belirten Yayman, Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'in kurucusu isimsiz kahramanları rahmetle, şükranla, minnetle andı.

Hataylı köylü bir ailenin 9 çocuğundan biri olarak Cumhuriyet'in kendisini okuttuğunu, büyüttüğünü, kendisine bir gelecek, bir yuva, bir aile verdiğini anlatan Yayman, "Cumhuriyet hepimizin ortak evidir, hepimizin geleceğidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir barış, istikrar, güven adası olmaya devam ettiğini kaydeden Yayman, "Cumhuriyetimizin değeri 100 yıl sonra çok daha iyi anlaşılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk'tür

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedefleri hayata geçiren liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Yayman, "Atatürk bugün yaşasaydı ben iddia ediyorum ki o da Cumhurbaşkanı'mızın yanında yer alırdı, onun politikalarını benimserdi. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur, onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk'tür ve Türkiye'nin 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine varması için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda "AK Parti'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çok program yapmadığına" yönelik iddialar olduğunu kaydeden Yayman, "Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i sizlerin istismarına asla bırakmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz; bir partinin, bir zümrenin, bir sınıfın tekelinde değildir. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz; 85 milyonun ortak değeridir ve bu konular siyaset üstü konulardır. Cumhuriyetimizin 100. yılına öylesine büyük bir değer veriyoruz ki hem parti programımızda hem seçim beyannamemizde 100. yıla en fazla referans veren, vurgu yapan parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla bu iddialar temelsiz ve asılsız iddialardır." dedi.

Türkiye hedeflerine kararlı adımlarla ilerleyecek

Hüseyin Yayman, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir isim verdiklerini ve "Yüzüncü yıl, Türkiye Yüzyılı olacaktır" dediklerini belirterek, Türkiye'nin gelecek hedeflerine çok daha emin, kararlı adımlarla ilerleyeceğini söyledi.

"Ben, Cumhuriyetimizle, onun değerleriyle gurur duyuyorum çünkü benim hikayem Cumhuriyet'in çocuklarının hikayesidir" diyen Yayman, Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ekmek, su gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Yayman, "İnşallah, muhalefet de geçmişte verdiği yeni anayasa yapma sözlerinin arkasında durur ve yeni anayasamız yapılır." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde emeklilerin sorunlarını da çözeceklerini dile getiren Yayman, sorunların olduğunu ancak sorunları çözecek iradenin, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı olduğunu ifade etti.