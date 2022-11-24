Yayman: “Adaylık borsası yükselerek devam ediyor”

AK Parti'li Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed ile görüşülebileceğini ifade ettiğini hatırlatarak Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasının, milletin talebi olduğunu söyledi.

Muhalefetin, iktidarı "u dönüşü" yapmakla itham ettiğini dile getiren Yayman, "Türkiye'de öylesine tuhaf bir iktidar-muhalefet ilişkisi var ki muhalefetin bir gün 'beyaz' dediğine, öbür gün kara dediğini görüyoruz. Dün söylediklerini bugün reddediyorlar." diye konuştu.

Daha önce hükümeti, Mısır ve Suriye ile ilişki kurmadığı için eleştiren muhalefetin, bugün bu ülkelerle ilişki kurduğu için eleştirdiğini belirten Yayman, "Muhalefet çıkıp 'Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruattır.' diyerek hükümetimizin kurduğu bu ilişkileri olumlu buluyoruz.' dese daha makul ve mantıklı bir iş yapmış olacak. Bu kadar tutarsızlık muhalefette dahi olsa kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yayman, 6'lı masanın anlaştığı tek konunun, "AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi" olduğunu ifade ederek, "Onların söylemesiyle AK Parti de Cumhur İttifakı da asla gitmez." dedi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının halen açıklanmadığına değinen Yayman, "6'lı masadaki adaylık borsası yükselerek devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in 'Akşener'in aday olmasını arzu ediyorum.' sözü ve Ahmet Davutoğlu'nun, '6'lı masa aday yaparsa hemen hazırım, yol haritam hazır.' sözleri de aslında masada olan herkesin bir beklenti içinde olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. 6'lı masada adaylık sürecinde finale gelindiğinde birçok sorun çıkacak ve bu 'arkası yarın masası', finale gelindiğinde çatırdayacak ve dağılacak. Çünkü bunlar daha adaylık konusunda dahi anlaşamazken hangi konuda anlaşacaklar? Bütün bunları ibretlik bir mesele olarak görüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın, başka partilere bakarak hiza alan bir parti olmadığını kaydeden Yayman, "AK Parti'nin bir gündemi var. AK Parti kendi gündeminin içinde milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışan bir parti olarak hizmetlerine devam ediyor ve devam edecek." şeklinde konuştu.