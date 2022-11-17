Yayman: "6'lı masa seçime yaklaştıkça dağılacak"

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak isteyenlerin, olay konusundaki tavırlarının acınacak halde olduğunu söyledi.

Bazı siyasi parti sözcülerinin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve gazetecilerin, saldırıyla ilgili ikircikli tavır sergilediğini dile getiren Yayman, "Terör örgütünü muhatap alarak 'PKK üstlenmedi.' şeklinde birtakım tezviratlar yapanları kınıyorum, lanetliyorum." diye konuştu.

Yayman, terör örgütü PKK'nın adını anamayanların, öküzün altında buzağı arayarak devleti ve milleti töhmet altında bırakmaya çalıştığını belirterek, "Bu, sürpriz değil. Türk Silahlı Kuvvetlerine, 'Kimyasal silah kullanıyor' diyenlerle PKK terör örgütüne kapalı kapılar ardında destek verenler aynı zihniyetin ürünü." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen CHP'nin, terörle mücadele konusundaki tavrının acıklı bir hal aldığını ifade eden Yayman, "HDP'ye, ne zaman 'Şiddete, teröre destek verme ve demokratik alanda siyaset yap.' çağrısında bulunacaksınız? Ne zaman PKK'ya bir çift laf edeceksiniz? CHP'nin içine girdiği bu ontolojik krizi ibretle izliyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan 6 muhalefet partisini eleştiren Yayman, şunları kaydetti:

"Göreceksiniz 6'lı masa seçime yaklaştıkça dağılacak. Masanın ayakları çatırdamaya başladı. Bunların fıtratı bir araya gelmelerine uygun değil. Kendi aralarında daha kuru fasulye mi, hünkar beğendi mi diye anlaşamayanlar, 'Aday kim olacak?' noktasında, Türkiye'nin yapısal sorunları hakkında kendi aralarında anlaşamayanlar, Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar. Milletimiz bunları görüyor. Milletimizin bunlara söylediği artık 6'lı masa değil, 'gastronomi', 'yeme içme' masası. Toplanıyorlar, dağılıyorlar. 'Ne konuştunuz', sıfır. 'Hangi konuda anlaştınız', sıfır. 'Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz', sıfır. Millet de bunlara diyecek ki 'Otur o zaman sıfır.' Türkiye'de yerli ve milli muhalefetin inşası noktasındaki bu yaşananlar tarihe not düşecek nitelikte."