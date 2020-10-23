Yavuz Sultan Selim'in hayatı dizi oluyor!

Çok sayıda yapımın belli olduğu dijital platformun son bombası Yavuz Sultan Selim'in hayatının anlatacak dizinin hazırlıklarının başlaması oldu.

2506 Yapım ile İntermedya Yavuz adlı 3 sezonluk dijital dönem dizisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın yeni açacağı dijital platform Exxen'le görüşülen diziyi Koray Yeltekin ile Bilal Kalyoncu kaleme aldı.

Muhteşem Yüzyıl'ın restore edilen platolarında çekilecek dizide Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun, eşi Hafsa Hatun'u Hazal Filizküçükköse oynayacak.

Bilal Kalyoncu'nun yöneteceği Yavuz'un çekimlerine kasım sonu başlanması planlanıyor.