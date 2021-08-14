AjansHaber.com.tr Gündem Yavuz Sondaj Gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Karadeniz’e açılacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemlerinin yapılması için Haydarpaşa Limanı'na bağlandı.

Yenikapı açıklarında demirli olan 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Yavuz", Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere kule söküm işlemleri gibi gerekli teknik hazırlıkların yapılması için limana yanaşan geminin, daha sonra Karadeniz’e açılacağı öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Emirhan Yalçın'ın babası konuştu
3 kez gelen aşı ekibini reddetmişti
Yargıladığı sanıkla içki masasında...
DSİ'den 'HES patladı' iddiasına yanıt
Altındağ olaylarında 72 kişi daha gözaltına alındı
Mehmetçiği tehlikeye atmamız söz konusu olamaz
HES kapaklarının patladığı iddiası yalanlandı