Ankara / Ulaş Kaya

14 Mayıs seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini açıkladıktan sonra İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti çalışmalarında sona geldi.

Genel merkez binası hazır

Parti kurma çalışmalarına geçtiğimiz yıl yaz aylarında başlayan Ağıralioğlu, 1 yıl süren çalışmaların sonunda yeni partinin genel merkez binasını Ankara'da tuttu.

İsim ve logo çalışmalarında sona gelindi

Kurulacak yeni partinin adı ve logosu için ise partinin kurucuları çalışmalarına devam ediyor. Ağıralioğlu, isim konusunda daha önce yaptığı bir açıklamada, “Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim olacak" diye konuşmuştu.

Liyakatli şöhretsizler geliyor

Ağıralioğlu'na yakın isimlerden alınan bilgiye göre, yeni parti yola yeni yüzlerle çıkacak. Ağıralioğlu'nun bu isimleri "liyakatli şöhretsizler" olarak tanımladığı öğrenildi.