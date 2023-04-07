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Yavuz Ağıralioğlu Yeniden Refah yöneticileri ile görüştü

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı Davut Güloğlu'yla bir araya geldi.

Altılı masanın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye yönelik tepkisi nedeniyle zehir zemberek açıklamalar yaparak İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu ile bir araya geldi.

Yavuz Ağıralioğlu'na teşekkür etti

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Davut Güloğlu, Yavuz Ağıralioğlu'na teşekkür etti.

"Vatansever ve dik duruşu için teşekkür ediyorum"

Davut Güloğlu şu ifadeleri kullandı;

"Dostum Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Kendisine gösterdiği bu vatansever ve dik duruşu için tekrar teşekkür ediyorum."

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