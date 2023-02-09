Yavru vatandan Türkiye'ye destek: Polis ve itfaiye ekibi yola çıktı!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara katılmak üzere 17 çevik kuvvet polisi ile 10 itfaiyeciden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.
İçişleri Bakanlığı Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Polis Genel Müdürlüğüne bağlı 10 itfaiye personelinin Gazimağusa Limanı'ndan gemiyle yola çıktığı bildirildi.
KKTC İçişleri Bakanlığı, dün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 17 çevik kuvvet polisini Ercan Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya gönderdi.
Türkiye'ye giden polis ve itfaiye ekiplerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ihtiyaç görülen illerde çalışacakları öğrenildi.
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