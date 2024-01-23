Yavaş, seçime iki ay kala Ankapark'ı hatırladı!

20 Eylül 2018'de GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu'nun yıllık 26 milyon 400 bin lira bedel karşılığında 29 yıllığına kiraladığı park, 20 Mart 2019'da Wonderland Eurasia adıyla ziyarete açıldı.

Bu tarihten henüz 6 ay sonra, işletmeci şirketin borçlarından dolayı parkta bazı oyuncaklara haciz işlemi gerçekleştirildi ve Aralık 2019'da birikmiş elektrik borcu nedeniyle parkın elektriği kesildi.

Şubat 2020'de tamamen kapanan park, 18 Temmuz 2022'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

Aradan geçen bir buçuk yılda atıl halde bekletilen ve birçok oyuncağı kullanılamaz hale gelen parkta Ankaralıların milyonları buhar oldu.

Yavaş'ın seçime 2 ay kala yeniden gündemine aldığı parkın oyuncaklarının tek tek kiralanacağı ve rekreasyon alanının mesire alanı olarak kullanılacağı duyuruldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankarapark hakkında şu ifadelere yer verdi;

"Yıllar sonra mahkeme kararıyla devraldığımız Ankapark'ta elektrik hattı döşeme ve havuz yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Rekreasyon alanını ANKARA HALKININ ANKETLE KARAR VERDİĞİ ŞEKİLDE; yürüyüş yolları, mesire alanları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlarıyla ÜCRETSİZ olarak bahar aylarında açacağız. Oyuncakları ise tek tek kiralamak isteyen işletmecilere vereceğiz."