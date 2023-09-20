Yavaş ile otobüsçüler arasındaki gerginlik büyüyor!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Özel Halk Otobüsü esnafı arasında gerginlik giderek artıyor. Yavaş’ın talimatıyla, Özel Halk Otobüsü esnafına 3 aydır gelir desteği sağlanmıyor.
Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmette sınıfta kaldı. CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden itibaren başkent ulaşımdan altyapıya kadar pek çok alanda kaosu yaşadı.
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Vatandaşı mağdur eden Mansur Yavaş, Özel Halk Otobüsü esnafını da zarara uğrattı.
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Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, yaşanan skandalı açıkladı:
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3 aydır gelir desteği yok!
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergeye ilişkin kararı veto edeceğini açıklayan Yavaş ve Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara arasındaki kavga devam etti.
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