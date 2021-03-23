Yatırımcı dalgalı piyasalarda ne yapmalı?

Son günlerde piyasalarda yaşanan hareketlenme küçük yatırımcının endişelerini artırdı. Peki, yatırımcılar dalgalı piyasalarda ne yapmalı, kararlarını nasıl almalı?

Hafta başından itibaren piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Küçük yatırımcılar da bu dönemde zarar etmemeye çalışıyor. Peki, böyle dönemlerde yatırımcılar ne yapmalı?

Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, yatırımcılara şu önerileri verdi:

"Fiyatların belli bir noktada yataylaşmasını, sonra da gelecek açıklamalara göre yukarıya doğru bazı hareketler olduğunda eğer bir sat-ala dönmek istiyorsa, bir kar marjı yakalamak istiyorsa değerlendirmesi gerek."

"PANİKLE HAREKET ETMEK YANLIŞ"

Yatırımların vadeleri de önemli. Ekonomist Erbaş, kademeli alışlar ve satışlar yapılabileceğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Aslında bundan 2-3 ay sonra veya yıl sonuna doğru nasıl bir fiyatlama olacağını düşünerek, bugünkü fiyatları kendini ona ayarlayarak, kademeli alışlar-satışlar yapabilir. Ne kadar orta vadeli düşünülürse yatırımda ben o kadar çok başarılı olunduğunu düşünüyorum."

Uzmanlar, fiyat hareketlerinin hızlı olduğu dönemlerde panikle hareket etmenin yanlış olduğunu vurguluyor.