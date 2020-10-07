Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, Diyarbakır merkez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Partili kadınlar, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü'yü mezarı başında andı.

Kaya, Beyoğlu ve beraberindekiler, şehitler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Kaya, Yasin Börü ve 3 arkadaşının 2014 yılında ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın 3'üncü katında linç edildiklerini anımsattı.

HDP'nin yaptığı sokağa çıkma çağrısının ardından şiddet olaylarının başladığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Bu çağrıyı yapanlar, kendilerinden olmayan, dindar herkesi DEAŞ'çı ilan ederek hedef gösteriyordu. Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindedirler. Yüce milletimizi terörle tehdit edenler, bölgede vatandaşlarımızın canlarına, mallarına ve namuslarına kastedenler iyi bilmelidir ki bu topraklarda Yasinler, Ahmetler, Hasanlar, Riyatlar, Yusuflar bitmez. 6-8 Ekim olayları bu millete, bu topraklara ihanetin resmidir. Bu ihanetin hesabını milletimiz de yargıda soruyor."

Yasin Börü ve arkadaşlarının acısını unutmalarının söz konusu olmadığını belirten Beyoğlu da "Terörün ve terörü destekleyen zihniyetin ne kadar zalim olduğu bu vahşetle bir kez daha ortaya çıktı. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem." diye konuştu.

Şehitler Kervanı Platformu, Kur'an-ı Kerim ve dualarla Börü ve arkadaşlarını andı

Şehitler Kervanı Platformu'nun düzenlediği etkinlikte, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Anma etkinliğinde konuşan Platform Başkanı Ömer Çelik, "Birileri bu işin emrini veren, bu vahşileri sokağa salanları ellerinde sazla, sanki melekmiş gibi gösterme sevdası içerisine girdiler. Mübarek şehitlerimizin kanları, onların gerçek ve çirkin yüzünü ortaya çıkarmıştır. İstedikleri kadar insan haklarından, demokrasiden, eşitlikten ve adaletten bahsetsinler. Biz bu kavramların onların literatüründe, defterinde ve kitabında ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Anma etkinliğine Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.