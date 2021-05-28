Yasin Börü davasında istenen ceza belli oldu

Yargıtayca bozulan Yasin Börü davasında, 20 sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş ve mahkeme 24 Nisan 2017'de hükmünü açıklamıştı.

Yargılanan 41 sanıktan 16'sı, Yasin Börü ve arkadaşlarını "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık aynı suçlardan beşer kez müebbet, suç tarihinde yaşı 18'den küçük olan altı çocuk ise 110'ar yıl hapse çarptırılmıştı.

Sanıklardan 18'i müşteki Yusuf Er'e karşı eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edilirken, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğun "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", bir sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", bir sanığın ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından da mahkumiyetlerine hükmedilmişti.

Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edilmişti.

Mahkeme, 13 sanık hakkında beraate hükmetmiş, o tarihte firari olmaları nedeniyle Burhan Ay, İsa Özel ve Ersin Filizer'in dosyaları ayrılmıştı. 2 Ocak 2018'de Diyarbakır'da yapılan bir operasyonda yakalanan Ersin Filizer ile firari 2 sanığın yargılanması, mahkemenin başka bir dosyasında yürütülüyor.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Kararın temyizi üzerine dosyaya bakan Yargıtay, Nisan 2020'de, "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" suçundan ceza verilen 24 sanık ile beraat alan sanık Hüseyin Okçu hakkındaki kararı bozdu.

Yargıtay'ın bozma ilamında, Yasin Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek, 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İlamda, Hüseyin Okçu'nun cep telefonu arama kayıtları ve sinyal bilgileri değerlendirilerek Diyarbakır'da bulunup bulunmadığı kesin olarak tespit edilmeden hüküm kurulmasının bozma gerekçesi yapıldığı bildirildi.