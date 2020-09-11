Yasemin Özilhan'ı yıkan haber!

Oyuncu Yasemin Özilhan’dan kötü haber geldi. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikah masasına oturan ve üçüncü kez bebek bekleyen eski oyuncu Yasemin Özilhan dün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Eski oyuncunun bebeği kaybettiği öğrenildi. 2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyordu.