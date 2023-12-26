Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

74 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Okuyan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Yaşar Okuyan kimdir?

Yaşar Okuyan, aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak 28 Ağustos 1950'de doğdu. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı. Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Aktif siyasete 1970'li yılların başında MHP'de başladı. O yıllarda MHP'nin yayın organı Hergün gazetesinde köşe yazarlığı ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyetinin başkanlığını yaptı. 12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbenin ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda MHP genel sekreter yardımcısı olarak yargılandı.

Yaşar Okuyan, Mesut Yılmaz’ın 1991 yılında ANAP liderliğine seçilmesinden sonra 1995 yılında bu partiye katıldı. ANAP'ta sürekli Ülkücü geçmişiyle anıldı. Eski kimliğini rencide etmemeye, ancak ANAP'lı kimliğini vurgulamaya özen gösterdi. Özgeçmişinde MHP yıllarını gazetecilik yaptığı dönem olarak tarif etti. Yalova'nın il olmasından sonra 20. ve 21. dönemde Yalova milletvekili seçildi. 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. Okuyan, Mesut Yılmaz'la ters düşünce bakanlık görevi ile ANAP'tan ayrıldı.

ANAP'tan istifa etmesinin ardından 2002 yılında eski partisi MHP'ye katıldı. Daha sonra MHP'den de ayrıldı ve 2004 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisinden Yalova belediye başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Kasım 2004'te Ankara kulislerinde yeni parti kuracağı söylentileri dolaştığı sırada, 28 Şubat Süreci'nde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisinin başına geçti. Mayıs 2005 olağan kongresinde partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirdi; partinin amblemi de ‘yeşil zemin üzerinde güneş’ oldu. Böylece beş yıl içinde altı genel başkan değiştirmiş bulunan DTP tarihe karışmış oldu.

2007 yılında düzenlenen Cumhuriyet Mitingleri'ne katıldı. 2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisini kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisine katıldı. Daha sonra Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi. İşçi Partisinin 15 Şubat 2015 tarihinde yapılan kongresinde kurulan Vatan Partisinde genel başkan yardımcılığına getirildi. 2018 yılında görevinden ayrıldı. Aynı yıl CHP'ye üye oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan açıklamaları sonrasında 22 Şubat 2023 tarihinde CHP'den ihraç edildi.