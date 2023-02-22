Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi.

CHP Eski Bakan ve esik Yalova milletvekili Yaşar Okuyan'ı partiden ihraç etti. Okuyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir plan yürütmesi durumunda sokağa çıkamayacak hale getirecek belgelere sahip olduğunu söyleyerek tehdit etmişti.

CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: