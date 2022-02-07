Yaşar Alptekin samimi itiraflar! Yaşadığı değişimin nedenlerini açıkladı!
80'li yılların ünlü mankeni Yaşar Alptekin'den yaşadığı değişim hakkında samimi itiraflar geldi. Günde 5 vakit namaz kıldığını belirten Alptekin, fit olmasını namaza borçlu olduğunu söyledi.
80'li yıllarda mankenlik ve çok sayıda filmde oyunculuk yapan Yaşar Alptekin'den eski hayatı hakkında samimi itiraflar geldi.
Habertürk'ten Aytekin Teker'in sorularını yanıtlayan ünlü oyuncunun açıklamaları şu şekilde:
(Hala çok fitsiniz bunun sırrı ne?)
Günde 5 vakit spor (Namaz kılıyorum), 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum (Oruç tutuyorum). Gece hayatım (Teheccüd namazı) ve bir de sevgilim var (Allahım)
(Ekranlardan uzaksınız. Neler yapıyorsunuz bu dönemde?)
'Paylaş, sevindir' diye bir yardım kuruluşumuz var. Suriye'ye, Afrika'ya yardımlar götürüyoruz. Oradaki yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de yardıma muhtaç ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımın bundan sonrasının ve Allah'ın bana vermiş olduğu mal, mülk ve şöhretin zekatını ödüyorum.