Yaşar Alptekin samimi itiraflar! Yaşadığı değişimin nedenlerini açıkladı!

(Ekranlardan uzaksınız. Neler yapıyorsunuz bu dönemde?)

'Paylaş, sevindir' diye bir yardım kuruluşumuz var. Suriye'ye, Afrika'ya yardımlar götürüyoruz. Oradaki yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de yardıma muhtaç ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımın bundan sonrasının ve Allah'ın bana vermiş olduğu mal, mülk ve şöhretin zekatını ödüyorum.