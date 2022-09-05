Yaşanan helikopter kazasında bir asker şehit oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldığı ve kaza kırıma uğradığı hatırlatıldı.

Kazada, Kesti'nin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.