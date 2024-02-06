Yaşamını yitiren öğrenciler sınıflarında anıldı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki anma etkinlikleri kapsamında hayatını kaybeden öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflara karanfil bırakıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki anma etkinlikleri kapsamında hayatını kaybeden öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflara karanfil bırakıldı.
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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ve beraberindekiler, İbrahim Tatlıses İlkokulunu ziyaret ederek, depremde hayatını kaybeden öğrencilerden
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Fırat Fırat, Dicle Fırat ve Hazal Fırat kardeşler ile Khalid El Hammud'un sıralarına ve öğretmen Özgür Fırat'ın masasına karanfil bıraktı.
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Bozdağ, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden öğrenciler, öğretmenler ve tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
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