Yaşam üçgeni 4 çocuğun canını kurtardı!

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki Deprem, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından çocukların çıkartılması anbean görüntülendi.

4 çocuk kurtarıldı

Binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldı. Kurtarma esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Ağlayarak kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlar, sürekli dua ederek, “Ya Rabbim çok şükür. Allah’ım yardım et” dediler. Enkazdan çıkarılan 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.