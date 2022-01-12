'Yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ‘yasaklı ırk’ köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak.