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Yasakçı müdür hala görevde

28 Şubat’ın simge isimlerinden Prof. Dr. Özgür, bugün hala konuşulan o görüntülerin müsebbibi. Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü hatta okul birincisinin ağzının kapatılarak konuşmasını engelleyen, başörtüsünün başından çekilmesine sebep olan Özgür, şimdiler müdürlüğünü yürütüyor.

6 Temmuz1995 günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreninde yaşananlar bugün gibi zihinlerde tazeliğini koruyor.

Okul Müdürü Servet Özgür'ün "hiçbir zaman yemin etmeyeceksiniz" şeklinde tahrik içeren sözleriyle hareket eden bazı öğrencilerin saldırganlıkları ‘Başörtüsü Yasaklarının’ sembolik görüntüleri olarak hafızalara kazınmıştı.

"Emir veriyorum"

Özgür “Burada bir emir veriyorum, bunlara hiç bir zaman yemin yaptırılmayacak” sözlerinin ardından başörtülü öğrencileri haklarında soruşturma açılacağı tehdidinde de bulunmuştu.

Mezuniyet töreninde okul birincisi Behiye Karadeniz, yine öğrencilerden biri olan Serpil Güneş tarafından ağzı kapatılarak konuşturulmamış ve başörtüsü çekilerek alınmak istenmişti. Başörtülü öğrencileri kürsüden uzaklaştırmaya çalışan diğer bazı öğrenciler, daha sonra, "Siz bu mesleğe layık değilsiniz" şeklindeki sözlerle başörtülü öğrencilerin başlarındaki hemşire keplerini birer birer çekerek yere atmışlardı.

Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Servet Özgür ise saldırgan öğrencilerden yana tavır alarak töreni Milli Gençlik Vakfı'nın provoke ettiğini ileri sürmüştü.

 

-YENİ ŞAFAK-

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