Yasak kararına uymayıp Taksim'e yürümek istediler

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor. Önlemler kapsamında, K-9 bomba arama köpekleri meydan ve çevresinde arama yaptı.

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı.

Öte yandan pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda HAK-İŞ ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla hayatını kaybeden işçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.