Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'dan açıklama
Şarkıcı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier şoke eden iddiaların ardından '2.Sayfa'nın canlı yayınında sessizliğini bozdu. Ünlü isimden sonra modacı Saraçoğlu'ndan da açıklama geldi.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen modacı Gülşah Saraçoğlu arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier’i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu’nu sahneye davet etti, birlikte şarkı söyledi.
'GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER' İDDİASI
Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu’nun evinde buluştu. Geceyi birlikte geçirdi. Bu yasak aşk magazin kulislerinde dilden dile yayıldı. Hatta Deha Bilimlier’in eşi Aslı Hanım'ın evi terk ettiği söylendi.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier ise şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. '2.sayfa' programına konuşan Bilimlier, şunları söyledi:
“20 yıldır sahne yapıyorum üç çocuğum var evliyim. Benim bu taraklarda bezim olmadığını biliyorsunuz. Çok çirkin bir haber. Haber böyle değildi daha başka bir hikaye vardı gün geçtikçe değişti."
"BU ÇOK ÇİRKİN"
Ünlü isim, sözlerine; "Gülşah benim arkadaşım bu çok çirkin bir şey, benim üç çocuğum var kim yaptıysa Allah’ından bulsun. Bu iddiayı yaratanların Gülşah ile problemi olan birileri olabilir, benim kimseyle problemim yok" şeklinde devam etti.