Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'dan açıklama

"BU ÇOK ÇİRKİN"

Ünlü isim, sözlerine; "Gülşah benim arkadaşım bu çok çirkin bir şey, benim üç çocuğum var kim yaptıysa Allah’ından bulsun. Bu iddiayı yaratanların Gülşah ile problemi olan birileri olabilir, benim kimseyle problemim yok" şeklinde devam etti.