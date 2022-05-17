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Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 FETÖ, 2 PKK/KCK mensubu yakalandı

Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 25'i FETÖ, 2'si PKK/KCK terör örgütü mensubu 32 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görevli hudut birlikleri son 4 günde Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı

Yapılan incelemede, yakalananların 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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