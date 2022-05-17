Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 FETÖ, 2 PKK/KCK mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görevli hudut birlikleri son 4 günde Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı

Yapılan incelemede, yakalananların 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.