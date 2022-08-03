YAŞ toplantısından sürpriz beklenmiyor!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yarın toplanıyor. Yaz dönemi generaller ve terfi edecek albayların durumunun değerlendirildiği YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Toplantıya, Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Sürpriz beklenmiyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasının beklendiği toplantıda, ayrıca Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları Hasan Küçükakyüz ve Adnan Özbal için de uzatmanın gündemde olduğu biliniyor. Ancak bu uzatmalar olmazsa, Hava Kuvvetleri için Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, en güçlü isimler olduğu biliniyor. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, 4 yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacaklar.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Milli Eğitim Bakanı Özer’in ilk defa katılacağı toplantıda dördüncü yıldızı bekleyen generallerin durumu belirlenecek. Terfi sırasındaki Korgeneraller, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci, EDOK Komutanı Sinan Yayla, MSB Güvenlik Genel Müdürü İrfan Özsert; Hava Eğitim Komutanı Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı İsmail Güneykaya ve Hava Kuvvetleri Değerlendirme Başkanı Mehmet Özlü’nün durumu YAŞ’da belirlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde halen 266 general kadrosu bulunuyor.

Şura toplantısı öncesinde Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek. YAŞ'ta her yıl yaklaşık olarak 15 general ve amiral bir üst rütbeye, 50 civarında albay ise general ve amiralliğe terfi ediyor. 40 general ve amiralin görev süresi uzatılırken, 30 civarında general ve amiral de emekliye sevk ediliyor. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.